Danieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo- "E' stato toccante all'inizio, in un momento di adrenalina così, sentire quelle parole, vedere quelle immagini... è stato toccante, particolare. Poi al di là di quello, sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, l'Udinese è una squadra fisica, compatta, quindi all'inizio del primo tempo soprattutto ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere in partita senza concedere troppo. Finito il momento siamo usciti un po' noi e nel secondo tempo l'abbiamo sbloccata. Era una partita importantissima, da vincere, quindi, siamo contenti".- "Sì, sono soddisfatto. Io spero sempre di poter dare una mano alla squadra, il mister lo sa, abbiamo un buon rapporto, onesto, sa che su di me può contare, da centrale, da centrale di destra, in tutti i ruoli io sono pronto a dare una mano e sono contento di averla data oggi e di aver portato a casa tre punti d'oro".- "No, da parte mia non c'è l'intenzione, anche con il mister parliamo spesso, con Landucci, ci confrontiamo, sanno quello che posso dare, mi conoscono da 7 anni e sanno che su di me possono contare in qualsiasi momento: è stata una stagione particolare, dove magari ho avuto dei problemi fisici nel momento in cui potevo fare più presenze, però se pensiamo a che punto siamo della stagione, ci sono una marea di partite, non è ancora finito il girone di andata e io spero di poter dare il mio contributo. Le partite sono tante, le competizioni sono tante e spero di dare una mano in questa seconda parte".