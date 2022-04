Questione di poche settimane e Antonio Rudiger lascerà il Chelsea. Il difensore tedesco piace molto alla Juve, ma al momento sembra vicino al Real Madrid. Di lui è tornato a parlare l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del recupero di Premier League contro il Manchester United. Ecco il commento del tecnico: "Penso che questa decisione non piaccia a nessuno. Dà a tutti fiducia nello spogliatoio. È un personaggio unico e gioca a un livello eccezionale. A nessuno piace questa decisione ma dobbiamo accettarla, ci sarà vita al Chelsea anche dopo Toni. Per noi la cosa più importante è che finisca come è iniziata, ai massimi livelli".