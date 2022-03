Antonio Rudiger si libererà dal Chelsea a zero al termine della stagione. Il difensore ha attirato su di sé l'interesse di molti top club e qualche settimana fa sembrava potesse essere destinato a diventare un rinforzo per la Juventus. Ora come riporta SkySport DE la scorsa notte ci sarebbe stato un incontro di tre ore in un hotel di Barcellona tra Alemany, direttore sportivo catalano, Jordy Cruyff segretario tecnico del Barcellona e Senesie agente del difensore. La negoziazione doveva essere segreta, ma la trattativa c'è.