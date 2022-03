Anche la difesa è un reparto in cui la Juventus sarà chiamata a intervenire in estate. E il nome caldo è quello di Antonio Rudiger. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore tedesco starebbe riflettendo sul suo futuro: Rudiger è in scadenza di contratto e su di lui c'è l'interesse anche di altri club esteri. Sulla sua decisione potrebbe pesare anche il nodo legato alla nuova proprietà del Chelsea.