15









Quello di Antonio Rudiger è un nome molto caldo per il mercato estivo della Juventus. Il difensore tedesco ex Roma si libererà molto probabilmente a zero dal Chelsea il 30 giugno. Di vederlo con la maglia dei Blues ancora la prossima stagione ci sono pochissime possibilità. Le pretendenti però sono parecchie. Su tutte Juventus, Barcellona e nelle ultime ore Real Madrid.



INDISCREZIONI - Come riporta Marca Rudiger si sarebbe proposto al Real Madrid con una richiesta di ingaggio elevatissima: 55 milioni da dividere in quattro anni. I Blancos spaventati dalla richiesta avrebbero declinato. A queste cifre anche la Juventus si defilerebbe dalla trattativa. Stando però a quanto riporta Calciomercato.com la richiesta elevata sarebbe quella dell'entourage del difensore tedesco: 20 milioni di commissione al momento della firma.



SCADENZA - Rudiger si è dato un tempo. Entro la fine del mese di aprile o al massimo l'inizio di maggio sceglierà che colori vestire la prossima stagione. Per il momento tutte le pretendenti restano vigili sulla situazione.