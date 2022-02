Il centrale difensivo del Chelsea Antonio Rudiger ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Con molte probabilità il classe 1993 non rinnoverà il suo contratto con i Blues ed era stato accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus, soprattutto in caso di partenza di Matthijs De Ligt. Il giocatore ora come riporta Daily Star sarebbe molto vicino al Manchester United che è in cerca di un centrale difensivo di livello per la prossima stagione.