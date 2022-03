Si parla nelle ultime ore di Antonio Rudiger e del suo possibile approdo alla Juventus nel mercato estivo. Tuttavia Sandro Sabatini a Sportmediaset ha voluto spiegare quale fosse la situazione della trattativa per Rudiger alla Juventus. Queste le sue parole:



TRATTATIVA - "Rudiger piace molto alla Juventus, che lo segue da parecchio, ma ancora non risulta ci sia nessun accordo con il difensore del Chelsea. C'è una concorrenza agguerrita da battere per assicurarsi il giocatore".