Sorpasso riuscito. Antonio Rudiger ha detto sì alla Juve per i prossimi quattro anni. E' quanto scrive la Gazzetta, che racconta come il difensore del Chelsea abbia preferito i colori bianconeri a quelli del Real Madrid e del Bayern Monaco. Un top player per la difesa, a 29 anni, dopo un processo di maturazione importante e dopo diversi titoli vinti. Il centrale tedesco ha vinto la scorsa Champions con il Chelsea, poi il Mondiale per club e si è messo in mostra per le sue ottime doti, già intraviste nel giovane passato alla Roma. LE CIFRE - Rudiger, in scadenza di contratto a giugno, potrà arrivare da svincolato e secondo la Gazzetta è pronto un contratto da 6,5 milioni netti a stagione, che con i benefici del Decreto Crescita per la Juve saranno poco meno di 10 milioni all’anno al lordo. Al Chelsea dal 2017 ha scelto da tempo di trovare una nuova strada per il futuro e potrebbe essere quella bianconera. Sa giocare a tre così come a quattro e sarebbe senza dubbio un ottimo innesto per il club bianconero, che dovrà valutare e capire il futuro di Bonucci e Chiellini.