Il difensore centrale è una priorità per il mercato della Juventus, a prescindere dalla volontà di blindare Matthijs de Ligt e dalle situazioni legate a Bonucci e Chiellini. La ricerca di un profilo top in Europa prosegue: tra il tentativo di inserimento tra l'Inter e Bremer e qualche sondaggio per Koulibaly, il fronte più attivo resta quello su Antonio Rudiger. Come riportato da Calciomercato.com però, esistono almeno due ostacoli tra la Juve e il difensore tedesco: aspetto economico e concorrenza. Non due dettagli insignificanti, che però alla Continassa vorrebbero superare.



DISTANZA E CONCORRENZA - La trattativa e i contatti con l'entourage di Rudiger proseguono, ma ballano ancora due milioni abbondanti di differenza soltanto relativamente all'ingaggio, senza contare l'accordo per la somma da versare tra bonus firma e commissioni. La richiesta sarebbe complessivamente di circa 20 milioni, richiesta che la Juve vuole limare. L'altro problema è la concorrenza: Rudiger è molto ambito, diverse grandi d'Europa hanno messo gli occhi su di lui. E lo stesso giocatore punta al miglior contratto possibile, visto che si trova all'apice della sua carriera. È recente la visita del suo entourage al Barcellona, ma anche Psg e Real Madrid sono interessate. Attenzione però al Chelsea: Rudiger aspetta ancora gli sviluppi della situazione economica che vede protagonisti i Blues e non esclude di poter rinnovare con i londinesi.