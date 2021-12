La Juventus di Gigi Delneri non ha regalato troppe gioie ai tifosi bianconeri, per usare un eufemismo. E una delle partite che lasciarono maggiormente l'amaro in bocca fu quella sul campo del Chievo, quando Sergio Pellissier firmò la rete dell'1-1 all'ultimo minuto. Era il 19 dicembre 2010, e di quel match è bello ricordare il gol che aveva segnato il vantaggio bianconero alla mezz'ora