La quarta punta. Una pedina necessaria per completare la rosa della, tanto cercata nella sessione invernale di calciomercato e mai trovata, nonostante i tanti nomi circolati. Ad un certo punto, si era pensato ad un giovane, dell’Under 23, a cui far ricoprire questo ruolo. La Juventus, però, potrebbe essere arrivata ad una svolta e, attaccante brasiliano, classe 2002, di proprietà delLA LETTERA – Kaio Jorge compare da tempo nella lista dei desideri della società bianconera., fino ad arrivare ad un primo accordo di massima. Accordo testimoniato da una lettera, anticipata dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, dove la Juventus informa il Santos di aver iniziato a trattare con il calciatore: "Caro Mr. Rueda sappiamo che il periodo di registrazione di Kaio Jorge con il Santos scadrà il 31 dicembre. (...) Vi informiamo che inizieremo a trattare con lui secondo l'art. 18.3".ASTA -, le concorrenti più forti sul giocatore, per un profilo il cui contratto – se non dovesse rinnovare - scadrà in inverno. Per questo, non risulta che la società bianconera avrebbe iniziato le trattative con il Santos, che invece ha un accordo di massima con la squadra lusitana.