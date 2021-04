Rovella e Scamacca, per la terza sfida in questa stagione tra Juventus e Genoa. Ecco, sarà un'altra gara della verità, per mostrarsi e per capire, da ambo le parti, se in futuro continueranno a esserci i margini per un matrimonio felice. Soprattutto per Scamacca; su Rovella, i bianconeri hanno già deciso e pagato moneta.



ARRIVO ANTICIPATO - Come racconta Calciomercato.com, il giocatore cercherà di convincere la Juventus ad anticipare i temi. Di fatto, il contratto firmato tra le parti prevedeva la cessione a titolo temporaneo al Genoa fino al 30 giugno 2022, mentre il club juventino ha sottoscritto con lo stesso giocatore un accordo fino al 2024. Dopo la buona prestazione in Coppa Italia, domani Rovella ha un'altra chance di brillare in quello che sarà il suo stadio. Quanto presto? Tutto da vedere.



E SCAMACCA? - Staremo a vedere anche quale sarà il futuro di Scamacca. Il giocatore è in prestito al Genoa, ma il proprietario del cartellino resta il Sassuolo. Che continua a chiedere 20 milioni per cederlo, a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La sensazione è che il treno sia passato e che per certe cifre la Juventus non si ripresenterà...