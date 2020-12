Tutto fatto: Nicolò Rovella è di fatto un giocatore della Juventus. Dopo gli interessamenti di Inter e Roma, i bianconeri hanno superato tutti e ancor prima dell'inizio del mercato hanno chiuso il colpo. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Paratici ha insistito con Enrico Preziosi: l'intesa di massima c'è, il 4 gennaio può diventare ufficiale. IN SCADENZA - Rovella, che ha iniziato la stagione in modo anomalo e cioè in scadenza di contratto, sarà verosimilmente lasciato a Marassi per altre due stagioni, un po' come aveva fatto l'argentino Romero, poi finito all'Atalanta. Per la Rosea, la Juve ha dato disponibilità a valutare il ragazzo 15 milioni di euro: aveva l'opportunità di tesserarlo a costo zero, ma ha velocizzato l'affare. Affare in cui finisce anche Portanova, in prestito al Grifone dopo aver trovato una manciata di presenze sotto la guida di Andrea Pirlo.