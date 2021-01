Tutto fatto per Rovella alla Juventus. Il centrocampista del Genoa sarà presto un giocatore bianconero: al Grifone andrà un indennizzo da dieci milioni di soli bonus, pagabili nel caso in cui dovesse raggiungere determinati obiettivi. Rovella rimarrà in prestito ai rossoblù, molto probabilmente per diciotto mesi, e al Genoa andrà inoltre Manolo Portanova per una cifra vicina ai 7 milioni. Giovedì ci sarà l'incontro tra le parti per chiudere la cessione a titolo definitivo di Elia Petrelli: l'attaccante dell'Under 23 andrà poi in prestito in una squadra di Serie B.