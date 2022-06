Come racconta La Gazzetta dello Sport, La cifra chiesta per Rabiot è più o meno la stessa che i bianconeri potrebbero volere per Nicolò Rovella, centrocampista acquistato a gennaio 2021 dal Genoa ma lasciato in prestito ai rossoblu. Allegri lo valuterà in ritiro ma considerando l’affollamento di giovani in mediana (rientrerà anche Fagioli dal prestito alla Cremonese, in più c’è Miretti) Rovella pare l’inidiziato numero uno per lasciare il bianconero, se in via definitiva (può essere anche inserito in qualche trattativa) o temporanea dipenderà dal tipo di offerta.