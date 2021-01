Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe sempre più vicino l'arrivo di Nicolò Rovella alla Juventus. Giorni caldi e decisivi, i bianconeri sono sempre più vicini alla fumata bianca. C'è infatti l'intesa per la contropartita che farà il percorso inverso, da Torino a Genova: si tratta di Manolo Portanova, presto rossoblù per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Per l'emittente, circa il 10%, intorno ai 700mila euro, andranno alla Lazio come premio di preparazione. Rovella a un passo, quindi. E il primo colpo sembra fatto, in attesa dell'attaccante...