Turno di campionato da dimenticare per Nicolò. Il giovane centrocampista di proprietà della, infatti, ha rimediato un'espulsione negli ultimi minuti della partita contro l', che lo costringerà a saltare il prossimo match del, quello contro il. Al termine della gara il classe 2001 si è scusato sui social: "Non volevo mettere in difficoltà mister e compagni, anche in vista della prossima partita". Dell'episodio ha parlato anche il tecnico Raffaele: "Mi è dispiaciuto perdere i giocatori così. Lui è caduto in una provocazione e ci tocca perderlo. Gli servirà da lezione per non ricaderci ancora".