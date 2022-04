Occhio al futuro del centrocampo: c'è anche Nicolò Rovella, che la Juve ha preso a gennaio 2021 lasciandolo in prestito al Genoa per giocare con continuità e fare esperienza. Il ragazzo sta crescendo e quest'anno è stato un titolare fisso della squadra con tutti e tre gli allenatori che si sono alternati sulla panchina rossoblù. La Juve lo studia da lontano e in estate potrebbe riportarlo a Torino, dopo averci pensato già nella scorsa sessione di mercato.