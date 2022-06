Secondo Tuttosport, dai prestiti può emergere qualche nuovo colpo. Restare alla Juve? Sicuramente ci proverà Fagioli, dopo la promozione alla Cremonese. Allegri lo conosce già e lo stima, dipenderà dal centrocampista e da quanto sarà convincente in ritiro, anche per poter rinnovare il contratto. Potrebbe restare Rovella, ma qui dipenderà anche da Allegri: il centrocampista dell’Under 21 è un tesoretto bianconero e potrebbe anche essere utilizzato come pedina di scambio.