Manuel Locatelli è sempre nei radar della Juventus. Stando a quanto riporta Sky Sport, il profilo piace e non poco a Massimiliano Allegri, anche se la sua valutazione si aggira sui 40 milioni di euro. Dal canto suo, il Sassuolo non disdegnerebbe potenziale contropartite ed in questo scenario potrebbe essere inserito il cartellino di Rovella, centrocampista bianconero acquistato a gennaio dal Genoa e lasciato in prestito per un’altra stagione.