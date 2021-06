Il futuro di Nicolò Rovella resta in bilico. La Juve lo chiama, il Genoa vorrebbe tenerlo. Da una parte, infatti, c'è la possibile permanenza a Genova, nel rispetto di quell'accordo stipulato con i bianconeri lo scorso gennaio, dall'altra l'eventuale sbarco anticipato alla Continassa. Una terza via porta al ritorno ma per una nuova partenza, direzione Sassuolo. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.