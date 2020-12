Scatto decisivo della Juventus, che ha superato la concorrenza per Nicolò Rovella ed è vicina al centrocampista del Genoa in scadenza di contratto. I bianconeri hanno anticipato tutti trattando il giocatore direttamente con il suo club anziché aspettare che si svincolasse per prenderlo a parametro zero: la Juve lo bloccherebbe lasciandolo in rossoblù per u altro anno e mezzo, seguendo la sua crescita da lontano prima di portarlo definitivamente a Torino.