Affare praticamente fatto. Tra domani e dopodomani la Juventus e il Genoa si incontreranno di nuovo per definire i dettagli del passaggio di Nicolò Rovella alla Juve. Percorso inverso farà Manolo Portanova in rossoblu, che avrà una valutazione tra i 7 e gli 8 milioni. Nel giro d'affare, scrive la Gazzetta, dovrebbe entrare l’attaccante Elia Petrelli, 19 anni, ora alla Juventus Under 23, che passerebbe al Genoa a titolo definitivo per circa 3 milioni e verrebbe poi girato in B con Entella e Reggiana favorite.



Per Rovella la Juve ha messo in piedi un affare molto particolare: 10 milioni di valutazione, tutta in bonus, che scattano presenza dopo presenza, risultato dopo risultato.