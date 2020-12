4









La 'linea verde' è pronta, prontissima. E Rovella è solo l'ultimo colpo. Non sarà appariscente come Kulusevski, ma è comunque una gran bella prospettiva. Dopo aver portato a casa lo svedese appena un anno fa, la Juve in casa ha un altro talento italiano: dall'altra parte, al Genoa, andrà Manolo Portanova, figlio di quel Daniele che tra il 2013 e il 2014 era un uomo chiave del Genoa di Preziosi.



LA RIFLESSIONE - Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, è sempre più palese la strada intrapresa dalla Juventus. Rovella sarà definito nei prossimi giorni e fa parte di un meccanismo più grande di lui, presentato da Agnelli il giorno 7 agosto dopo l'eliminazione in Europa con il Lione: "Abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa e anche questo può essere un elemento di riflessione". Ecco, dalle riflessioni si è passati ai fatti. McKennie, Chiesa, da Higuain a Morata. Ma anche da Sarri a Pirlo, con il Maestro che diventa il simbolo di un nuovo corso.