La sensazione è che quel "Non credo che arriverà nessuno" pronunciato da Massimilianodopo l'amichevole contro l'Atalanta possa essere presto contraddetto. Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, anche lasta entrando nell'ultima fase della sessione estiva di calciomercato, che oggi, tanto per cominciare, dovrebbe essere sinonimo di visite mediche con laper il duo composto da Nicolòe Luca, con il primo che porterà subito in dote ai bianconeri 21 milioni di euro. Una somma importante, che fa superare la soglia deiincassati per le ultime tre cessioni e che ora mette Cristianonelle condizioni di andare all'assalto di almeno uno dei due grandi obiettivi delle ultime settimane: Domenicoe Romelu- Se nel frattempo qualcuno si chiede se non potrebbero anche arrivare entrambi, la risposta è subito data: per portare a Torino sia l'azzurro che il belga sarebbe necessario fare spazio in rosa, in un caso con la partenza di uno tra Filipe Federico, e nell'altro con quella di Dusan. Ora, a una settimana dall'avvio del campionato, non resta che attendere la prossima mossa della Juve...