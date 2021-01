"Buona anche la prestazione di Rovella, classe 2001, dinanzi alla squadra che sarà sua nel corso dei prossimi anni (c’è da capire solo quando) e che ha messo in mostra nel corso della sfida ottime doti da regista, ruolo in cui la squadra di Pirlo è attualmente scoperta… Sicuramente un'ottima prospettiva per il futuro, anche se le problematiche di Pirlo a centrocampo sono evidentemente di carattere immediato, contemporaneo". Così Stefano Discreti ha commentato su calciomercato.com la prestazione del prossimo colpo di mercato bianconero.