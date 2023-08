Nicolòè già virtualmente un giocatore della. In attesa delle visite mediche di rito e della firma sul contratto, il club capitolino ha dato il benvenuto a Roma al centrocampista acquistato dalla, che è sbarcato questa mattina in città. L'ufficialità dell'operazione - a titolo definitivo - dovrebbe arrivare a breve, così come quella relativa a Luca Pellegrini. Nei commenti al post dei biancocelesti anche un messaggio del Monza, dove il classe 2001 ha disputato in prestito la scorsa stagione, che gli ha augurato "in bocca al lupo" per la sua nuova avventura.