A Rai2, Domenico, ex calciatore bianconero, ha parlato della scelta della Juventus di cedere Rovella alla Lazio."Secondo me Rovella è il Sinner del calcio. Fa un po' di tutto, forse non eccelle in qualcosa ma ha un notevole margine di miglioramento. La Juventus ha dovuto fare cassa, la vedo solo così. Mi spiace tantissimo perché è un giocatore che mi piace molto".