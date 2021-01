Tutto fatto per il trasferimento di Nicolò Rovella alla Juventus. I bianconeri hanno trovato l'accordo con il Genoa sulla base di circa 10 milioni di euro, che verranno pagati tutti in bonus in base alle presenze e agli obiettivi raggiunti dal centrocampista classe 2001 in bianconero. Rovella però non si trasferirà subito a Torino, ma rimarrà in Liguria in prestito fino al 2022, per crescere e maturare prima di vestire la maglia della Juve. Mancano solo gli ultimi dettagli per chiudere la trattativa, nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità.