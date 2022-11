La sosta per i Mondiali in Qatar è appena cominciata e gli allenatori delle rispettive squadre di club dovranno lavorare solo con i pochi uomini rimasti a disposizione, specie in casa Juve, club italiano che presenta più calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Ma si potrà trarre vantaggio anche e soprattutto per quello che sarà ilinvernale, che inevitabilmente è già iniziato virtualmente. Dalle parti della Continassa ci sono diversi nomi finiti nella lista dei dirigenti bianconeri, con il sogno Milinkovic che resta in cima alle preferenze della società. Ma bisogna lavorare anche sui fronti interni, dove ci sono ancora molte situazioni da sbrogliare.- Una di queste è legata al futuro di Nicolò, autore di unacon la maglia del Genoa lo scorso anno, e che si sta riconfermando anche in questa annata con il Monza di Berlusconi. Le sue trame di gioco non erano passate inosservate a Massimiliano Allegri, il quale gli aveva consentito anche qualche minuto ad inizio stagione, prima di essere girato in prestito al club brianzolo. Ora però bisogna iniziare a discutere di quello che potrà accadere da giugno in poi, perchè stando a quanto riportato anche da Calciomercato.com, ile qualora dovesse affondare sull'acceleratore, diventa difficile rifiutare. Ecco perchè Madama deve iniziare a valutare sin da ora cosa farne del suo cartellino.