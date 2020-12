Rovella è (quasi) un giocatore della Juventus. 'Quasi' perché serve firmare un contratto per averne la certezza. Sarebbe sorprendente se saltasse, ecco. Da Genova confermano le voci e Tuttosport è categorico: il giocatore, a Marassi, "resterebbe in prestito almeno fino al termine di questa stagione, con buone possibilità di conferma per l’annata 2021-22". Finora, Rovella ha collezionato nove presenze in Serie A tra il debutto del dicembre 2019 contro l'Inter e buone prestazioni, tutte in crescendo. I contatti intessuti da settimane con Preziosi hanno subito un'impennata nella giornata di ieri. Ormai i termini sono chiari, le parti hanno raggiunto un accordo.