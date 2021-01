2









Il 2021 della Juventus non solo si è aperto con la bella vittoria contro l’Udinese, ma proseguirà con un colpo di mercato con vista sul futuro. Stiamo parlando di Nicolò Rovella, per il quale non ci sono più indugi: nei giorni scorsi le parti hanno lavorato incessantemente per trovare l’accordo, adesso consolidato, l’operazione è definita e solo da limare negli ultimi dettagli.



PRIMA IL RINNOVO – Il piano di lavoro è segnato. Prima di appore il tutto nero su bianco, il classe 2001 potrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2021, anche se le società si sono accordate per il passaggio in bianconero già per questa sessione di mercato, per un affare da circa 10 milioni di euro. Trasferimento, per così dire, virtuale, perché il cartellino diventerà di proprietà del club di Agnelli, ma il giocatore rimarrà ancora a Genova, per 6 o 18 mesi, in modo tale da poter proseguire il suo percorso di crescita.



I GIOVANI NELL’OPERAZIONE – Parallelamente, le due società stanno parlando di una serie di giovani giocatori bianconeri che potrebbe percorrere la direzione opposta. Il principale candidato è Manolo Portanova, promosso in prima squadra da Pirlo, ma non solo. Perché nel mirino del Grifone ci sono anche altri due profili altamente graditi come Elia Petrelli e Franco Tongya. Lavori in corso, ancora qualche step prima di siglare il primo colpo del 2021 targato Rovella.