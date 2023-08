Nicolò Rovella è rientrato in anticipo dagli Stati Uniti per un infortunio muscolare. Il centrocampista non sarà con la squadra settimana prossima nell'allenamento aperto ai tifosi allo Stadium ma neanche nell'amichevole contro l'Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, Rovella punta ad essere a disposizione per la prima gara di Serie A, il 10 agosto, ad Udine.