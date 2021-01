Studierà da centrale, Rovella. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Genoa e di fatto nuovo acquisto della Juventus, andrà a occupare una posizione cruciale nel gioco di Pirlo. Chiaramente, non per viverla da protagonista: ma per imparare. E per farlo dal migliore. Scrive il quotidiano: "Il ruolo ideale di Rovella è quello di centrale davanti alla difesa, Pirlo sarà felice di poter indottrinare un ragazzo in quella posizione e Nicolò avrà l’occasione di crescere con i preziosi consigli di uno dei più forti play del calcio moderno". Rovella ha già mostrato una tendenza a venire incontro alla palla, a giostrarla, ad avere il gusto per le intuizioni. Con il Maestro, c'è solo da alzare il livello.