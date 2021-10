Oramai lo sappiamo molto bene: in cima alla lista mercato per il centrocampo, il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini ha scritto il nome di Aurelien Tchouameni. E l'alternativa, il nome con cui consolarsi in caso di mancato arrivo del giovane talento del Monaco, è Axel Witsel a parametro zero dal Borussia Dortmund. Tuttavia, fa notare Calciomercato.com, ci sono buone possibilità che la Juventus decida di accantonare l'idea Tchouameni e di accontentarsi di affondare per Witsel. E il motivo è semplice: bisogna risparmiare per potersi permettere un numero 9 che garantisca il giusto apporto di gol.

RISPARMIO PER DUSAN - In sostanza, dato lo scarso apporto realizzativo di Alvaro Morata, l'idea della Juve sarebbe quella di andare su Witsel a costo zero, e quei 40-50 milioni di euro che servirebbero per Tchouameni tenerseli invece per impostare l'assalto a Dusan Vlahovic, per cui la Fiorentina chiede anche più di 50 milioni (il resto della cifra arriverebbe dal mancato riscatto di Morata). Il prosieguo della stagione farà capire alla dirigenza juventina quale sia la priorità e dunque se concentrare la spesa grossa sul centrocampista di qualità o sul centravanti puro.