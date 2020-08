Oggi la Gazzetta dello Sport fa il punto sui nomi di cui la Juventus dovrebbe liberarsi per allentare il monte stipendi e agevolare il processo di rinnovamento della rosa, già avviato con l'avvicendamento Pjanic-Arthur e l'arrivo di Kulusevski. I nomi più ovvi sono quelli di Gonzalo Higuain, da monetizzare per non lasciarlo andare a zero l'anno prossimo, e Sami Khedira. Mentre a prescindere dalla carta d'identità, potrebbero fare le valigie anche Douglas Costa, vittima spesso di infortuni, così come Aaron Ramsey. In bilico anche Federico Bernardeschi (possibile merce di scambio per Milik), Mattia De Sciglio e Daniele Rugani.