Sono pochissimi i giocatori che resteranno ad allenarsi alla Continassa in questa pausa nazionali, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport. In casaresteranno infatti solamente Nicolussi Caviglia, Perin, Pinsoglio, Cambiaso, Rugani e Fagioli, oltre agli infortunati Vlahovic, Alex Sandro e De Sciglio. Si alleneranno quindi con la Juventus Next Gen in attesa dei rientri.