La leggenda del Manchester United Wayne Rooney, oggi giocatore del Derby County, ha parlato sulla sua abituale rubrica del Times, soffermandosi sul ruolo di Paul Pogba, obiettivo della Juventus, all’interno della squadra. Il centrocampista francese non si è consacrato all’Old Trafford, al contrario di quanto si sperava, nonostante vesta la maglia dei Red Devils da quattro anni. In questa stagione è stato tenuto fuori causa per un infortunio alla caviglia, e Rooney gli ha dato un suggerimento di ruolo, consigliandogli di emulare la posizione in campo dell’ex allenatore dei Rams e ora tecnico del Chelsea, Frank Lampard: “Uno alla Frank Lampard è un incubo, è il centrocampista che ti corre alle spalle. Con Frank, quando la palla si allargava sapevi che si sarebbe inserito in area. Per questo vorrei vedere Pogba giocare più avanti e attaccare l’area una volta che la palla sia sull’esterno. Segnerebbe più gol e con i suoi piedi buoni, il suo atletismo, sarebbe un grande incubo”.