Quanta voglia di Champions ha Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese vuole il primo gol nella massima competizione europea. E per Il Giornale è solo questione di tempo: "Ecco: dal momento che Ronaldo vive (anche) per i numeri, sarebbe strano se domani sera andasse a letto senza avere festeggiato una rete con il solito saltino seguito dall’immancabile ‘siuuu’. Sarebbe il suo gol numero 131 in Champions e, ovviamente, nessuno ha fatto meglio: tutto è insomma ampiamente aggiornabile e migliorabile, quando si è al cospetto di un simile pantagruelico attaccante".