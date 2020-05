E' tornato Cristiano Ronaldo ed ha una grande voglia di giocare. L'attaccante portoghese, scrive Tuttosport, non vede l'ora di tornare in campo e domani (c ome avevamo anticipato qui I primi, dopo 70 giorni passati lontano dal centro tecnico bianconero. Ronaldo aveva lasciato Torino l'8 marzo, subito dopo Juve-Inter, l'ultima partita giocata in campionato prima dello stop per l'emergenza coronavirus.Aveva comunque continuato ad allenarsi, nella sua casa di Madeira, scendendo anche in campo. Da domani però tornerà nuovamente a "casa". Con la Juve che lo aspetta a braccia aperte. Domani è finalmente il giorno di Ronaldo.