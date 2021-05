2









La partita di domani sera sul campo del Bologna può consentire alla Juventus di agguantare la qualificazione alla prossima Champions League, che per la squadra bianconera sarebbe scontata come obiettivo stagionale ma che, dopo la sconfitta contro il Milan il 9 maggio, sembrava ormai compromessa. E in effetti lo è, dato che la Juve deve vincere e sperare in un passo falso delle rivali. Almeno, però, non è così impossibile.



Dai risultati di Juve, Milan e Napoli dipenderà anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Sì, perché in caso di mancato accesso in Champions, come riporta Calciomercato.com riprendendo l'ipotesi lanciata in Spagna da As, può davvero prendere piede concretamente l'ipotesi Manchester United.



LA SITUAZIONE - L'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, ex compagno peraltro di Ronaldo per 4 anni allo United, avrebbe già telefonato al fuoriclasse portoghese per chiedergli di affiancare nel suo reparto offensivo i talenti come Rashford e Greenwood, per provare così a tornare competitivo nel duello col City di Guardiola. E la risposta di CR7 non sembra essere stata di totale diniego, anzi. La Champions può spostare molti equilibri nelle future scelte di Ronaldo, che nel caso di cessione avrebbe un prezzo di quasi 30 milioni di euro, cosicché la Juve eviti la minusvalenza. Una cifra ampiamente alla portata dello United.