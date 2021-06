Cristiano Ronaldo, il futuro è sempre più parigino. L’Europeo potrebbe chiarire le idee al portoghese, ma nel frattempo i betting analyst di Sisal Matchpoint si schierano: paga 2 volte la posta giocata l’approdo di CR7 al Paris Saint-Germain entro la fine dell’estate con Mbappé e compagni pronti ad accoglierlo dopo l’acquisto di Donnarumma. La permanenza alla Juventus non è ovviamente esclusa, anzi, riporta agipronews, è la seconda opzione più probabile per il futuro del centravanti a quota 2,25. L’ipotesi di una seconda avventura al Manchester United o al Real Madrid appare complicata, ma non impossibile: il ritorno ai Red Devils si gioca a 5,00, mentre i Blancos sono offerti a 9,00. Infine i bookie propongono anche la Roma per la prossima stagione di Ronaldo: il ricongiungimento con Josè Mourinho, conclude agipronews, paga 16 volte la posta.