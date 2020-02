Cristiano Ronaldo commenta il pari contro il Milan con un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Partita difficile ma siamo rimasti uniti assieme come una squadra e ora abbiamo un match di ritorno a casa, con il supporto dei nostri tifosi, per raggiungere la finale di Coppa Italia". CR7 non smette mai di segnare. In questa stagione ha già messo a segno 35 gol tra club e Nazionale ed ha firmato 12 gol in otto gare di questo anno in tutte le competizioni, almeno tre reti in più di ogni altro giocatore di Serie A nello stesso periodo.