Juventus al lavoro questo pomeriggio alla Continassa per continuare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. E tra i giocatori che sono arrivati proprio oggi nel quartier generale bianconero per riprendere ad allenarsi dopo le vacanze, c'è anche l'attesissimo Cristiano Ronaldo.Quello che capiremo nelle prossime settimane e se di ingressi come questo ce ne saranno ancora tanti.