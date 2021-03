Tanto si sta discutendo della possibile cessione di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, con il ritorno al Real Madrid come possibile soluzione per il fuoriclasse portoghese. Stamattina As rievoca un episodio avvenuto il 29 luglio 2019, dopo la prima stagione di CR7 in bianconero e l'addio di Allegri con successivo approdo di Sarri in panchina. Ronaldo incontrò il presidente del club madridista Florentino Perez per la prima volta dal trasferimento alla Juve dell'anno prima: in quell'occasione Perez gli ricordò che, se voleva tornare al Real, era il benvenuto. Al che Cristiano rispose: "Dai sereno, ancora non siamo al 31 agosto". Probabilmente una battuta di spirito e poco più.