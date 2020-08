Sedici giorni di vacanza. E domani torna il Re. Cristiano Ronaldo rientra a casa, a Torino, quella che non ha mai pensato di lasciare. Il fuoriclasse portoghese, dopo una vacanza tra Liguria, Costa Azzurra e Ibiza (con tappa a Lisbona, lì dove questa sera si giocherà la Champions) torna al suo primo affare e primo amore: il calcio. E quindi la Juventus.



L'IDEA MESSI - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Cristiano è carico e voglioso di ricominciare la stagione. Non ha ancora smaltito definitivamente la delusione per l'uscita anticipata dalla Champions League: ma sa che con Pirlo, e soprattutto con il feeling che il Maestro proverà a instaurare con il gruppo, le cose possono cambiare. Poi è stuzzicato da un'altra idea: quella di ritrovare Messi in Serie A. Se l'Inter dovesse prendere davvero la Pulga, CR7 ritroverebbe il grande avversario, trasformando definitivamente la Serie A nel centro del mondo calcistico. Aspetta e spera, CR7. Domani torna: poi si riprende a correre.