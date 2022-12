Come racconta Gazzetta, Cristianonegli ultimi giorni del calciomercato estivo del 2021 lascia il club bianconero per il Manchester United. A quel punto, il portoghese avrebbe dovuto ricevere, a scadenze prefissate, le mensilità accantonate in passato. Cosa che è successa solo in parte e non per i 19,9 milioni che mancherebbero ancora oggi. Motivo per il quale Ronaldo ora vuole avere sotto gli occhi gli atti del procedimento. Anche perché in essi sono contenute delle incongruenze. Come quella che riguarda la deposizione di Maurizio Arrivabene, a.d. della Juve, che agli inquirenti ha riferito: «Per quanto a mia conoscenza, non abbiamo arretrati con Ronaldo». Una versione che non convincerà di sicuro Cristiano, assolutamente determinato ad avere i soldi.