Cristianoha vissuto una giornata da grande protagonista a Montecarlo, in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League e delle premiazioni per la scorsa edizione, chiusasi senza soddisfazioni personali per CR7. Il fenomeno portoghese, però, è pronto a ripartire subito a mille e sta per volare con il proprio elicottero privato verso Torino, dove domani torna ad allenarsi in vista della grande sfida trae Napoli di sabato sera all'Allianz Stadium.