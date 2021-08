Ancora spazio dal primo minuto per, che insegue il primo gol in un'estate che l'ha visto al centro di tantissime voci di mercato. Ha reagito con il silenzio CR7. E Max gli sta lasciando la libertà tattica di cui ha sempre goduto, facendolo partire da sinistra per poi accentrarsi: accadrà questo anche stasera. Una sola richiesta, come sottolinea Tuttosport: deve essere un leader, "una guida per i tanti giovani che lo circondano in campo, affiancando Chiellini e Bonucci". Vedremo anche la gestione: può farla alla 'Zidane', Allegri. Farlo riposare quando serve, averlo al massimo nelle occasioni che contano.