"Si continua a lavorare".ha pubblicato sui social una foto della gara di ieri sera contro il Barcellona. Al Gamper si sono imposti proprio i blaugrana per 3-0, ma Ronaldo non ha certamente figurato male. Tutt'altro: primo tempo di qualità e quantità, al fianco di Alvaro Morata. Al ritorno in campo, Allegri l'ha sostituito - metterà minuti nelle gambe gradualmente - e il portoghese ha scelto di restare negli spogliatoi.